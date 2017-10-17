Gêmeos não idênticos se reencontram após mais de 50 anos de separação

Dois gêmeos não idênticos se reencontraram na última sexta-feira (13) após mais de 50 anos de separação. A localização dos irmãos foi facilitada pelo programa “Mensagem Social” da Rádio Difusora de Aquidauana.

O programa entrava no ar entre os anos de 1997 e 1998 e a esposa de Cirilo Ramão Almada foi quem decidiu escrever uma carta falando do desejo do marido de reencontrar o irmão Ramão Almada.

Na mesma época Luci Pires, que é esposa de Ramão, ouviu a mensagem no rádio comentou com o marido e concluíram que o anúncio falava deles e enviaram o contato e o endereço à rádio.

Foram feitos os primeiros contatos, mas só em 2002 uma filha de Cirilo foi até a cidade de Nova Alvorada do Sul para conhecer o tio e sua família. O tão esperado reencontro entre os irmãos aconteceu no último dia 13 de outubro.

Separação

Os gêmeos se separam na época do serviço militar. Cirilo não serviu, mas Ramão se alistou e foi escalado em Porto Murtinho. Desde então cada um tomou rumos diferentes. Ambos nasceram em Bela Vista-PY, na época da revolta do Paraguai em 1946.