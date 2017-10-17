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Família

Gêmeos não idênticos se reencontram após mais de 50 anos de separação

Localização dos irmãos foi facilitada pelo programa “Mensagem Social” da Rádio Difusora de Aquidauana

Daniele Valentin

Publicado em 17/10/2017 às 09:00

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(Foto: Arquivo Pessoal)
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Dois gêmeos não idênticos se reencontraram na última sexta-feira (13) após mais de 50 anos de separação. A localização dos irmãos foi facilitada pelo programa “Mensagem Social” da Rádio Difusora de Aquidauana.

O programa entrava no ar entre os anos de 1997 e 1998 e a esposa de Cirilo Ramão Almada foi quem decidiu escrever uma carta falando do desejo do marido de reencontrar o irmão Ramão Almada.

Na mesma época Luci Pires, que é esposa de Ramão, ouviu a mensagem no rádio comentou com o marido e concluíram que o anúncio falava deles e enviaram o contato e o endereço à rádio.

Foram feitos os primeiros contatos, mas só em 2002 uma filha de Cirilo foi até a cidade de Nova Alvorada do Sul para conhecer o tio e sua família.  O tão esperado reencontro entre os irmãos aconteceu no último dia 13 de outubro.

Separação

Os gêmeos se separam na época do serviço militar. Cirilo não serviu, mas Ramão se alistou e foi escalado em Porto Murtinho. Desde então cada um tomou rumos diferentes. Ambos nasceram em Bela Vista-PY, na época da revolta do Paraguai em 1946.

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