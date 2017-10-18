Calor intenso segue nesta quarta-feira e não há previsão de chuva

Nesta quarta-feira (18), o sol aparece entre nuvens e a umidade do ar continuará baixa com temperaturas elevadas nas cidades pantaneiras. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o céu fica encoberto de nuvens no período da tarde, mas sem previsão de chuva.

As temperaturas nas cidades de Aquidauana, Anastácio e Miranda variam entre 27°C e 37°.

Amanhã, quinta-feira (19), a aproximação de uma nova frente fria deixa o tempo mais instável e as pancadas de chuva com trovoadas serão mais intensas no estado. Na sexta-feira o dia estará nublado e ocorrem pancadas de chuva isoladas.