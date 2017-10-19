Quinta-feira tem previsão de calor de 41°C e chuva no período da tarde

Frente fria se aproxima
Nova frente fria se aproxima e deixa o tempo mais instável
O calor intenso nesta quinta-feira (19) pode atingir a marca dos 41°C aponta o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A alta temperatura traz chuva no período da tarde.
As temperaturas nas cidades de Aquidauana, Anastácio e Miranda variam entre 24°C e 41°.
Ainda conforme o Instituto, uma nova frente fria se aproxima e deixa o tempo mais instável e as pancadas de chuva com trovoadas serão mais intensas no Estado.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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