Rajadas de ventos fortes geram alerta para defesa civil de 45 municípios

Tempo
Maiores riscos são para queda de árvores e corte de energia elétrica
Fortes ventos passaram a ser registrados em Campo Grande por volta das 16h desta quinta-feira (19). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou por volta das 14h de hoje que rajadas de vento estão previstas para ocorrer não só em Campo Grande, mas principalmente nas regiões Sudoeste e Sul do Estado até domingo (22).
O alerta do instituto foi para 45 municípios de Mato Grosso do Sul e prevê que ventos intensos cheguem a 100 km/h, além de queda de granizo e chuva forte.
Os riscos são principalmente para queda de árvores, corte de energia elétrica, estrago em plantações e até alagamentos.
De acordo com o boletim do Inmet, essas condições do tempo podem persistir até depois das 19h de hoje.
"As pancadas de chuvas, por vezes fortes, devem ocorrer em pontos isolados à tarde, especialmente no Sudoeste e Sul até o início da próxima semana. As chuvas mais intensas devem ocorrer no domingo. Essas são acompanhadas de rajadas de ventos", explicou a meteorologista Neide Oliveira, do Inmet. A previsão volume de chuva é de 20 a 30 mm/hora para hoje.
Dourados
Um vendaval de poeira encobriu o céu de Dourados no fim da manhã de hoje (19). A tempestade de terra, que atingiu praticamente todas as regiões da cidade, causou um acidente na BR-463, derrubou árvores e assustou moradores.
De acordo com o sargento Edem Nascimento da Silva, do Corpo de Bombeiros, a poeira foi tanta que acabou atrapalhando a visibilidade de motoristas e causou um acidente envolvendo dois carros e um caminhão na BR-463, sentido Dourados/ Ponta Porã. Bombeiros foram para o local, onde uma vítima reclama de dores no tórax.
Ainda conforme os Bombeiros, pelos menos 10 árvores caíram durante o vendaval de terra, que durou cerca de 30 minutos e só deixou a cidade após uma chuva fraca.
A ocorrência mais grave registrada até às 13h40 foi no bairro Cachoeirinha, onde uma árvore caiu em cima de um carro. Ninguém ficou ferido no local.
Cidades sob alerta
Anastácio
Anaurilândia
Angélica
Antônio João
Aparecida do Taboado
Aquidauana
Bandeirantes
Bataguassu
Batayporã
Bela Vista
Bodoquena
Bonito
Brasilândia
Campo Grande
Caracol
Corguinho
Corumbá
Deodápolis
Dois Irmãos do Buriti
Douradina
Dourados
Fátima do Sul
Guia Lopes da Laguna
Inocência
Itaporã
Ivinhema
Jaraguari
Jardim
Ladário
Maracaju
Miranda
Nioaque
Nova Alvorada do Sul
Nova Andradina
Ponta Porã
Porto Murtinho
Ribas do Rio Pardo
Rio Brilhante
Rochedo
Santa Rita do Pardo
Selvíria
Sidrolândia
Terenos
Três Lagoas
Água Clara
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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