Rajadas de ventos fortes geram alerta para defesa civil de 45 municípios

Fortes ventos passaram a ser registrados em Campo Grande por volta das 16h desta quinta-feira (19). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou por volta das 14h de hoje que rajadas de vento estão previstas para ocorrer não só em Campo Grande, mas principalmente nas regiões Sudoeste e Sul do Estado até domingo (22).

O alerta do instituto foi para 45 municípios de Mato Grosso do Sul e prevê que ventos intensos cheguem a 100 km/h, além de queda de granizo e chuva forte.

Os riscos são principalmente para queda de árvores, corte de energia elétrica, estrago em plantações e até alagamentos.

De acordo com o boletim do Inmet, essas condições do tempo podem persistir até depois das 19h de hoje.

"As pancadas de chuvas, por vezes fortes, devem ocorrer em pontos isolados à tarde, especialmente no Sudoeste e Sul até o início da próxima semana. As chuvas mais intensas devem ocorrer no domingo. Essas são acompanhadas de rajadas de ventos", explicou a meteorologista Neide Oliveira, do Inmet. A previsão volume de chuva é de 20 a 30 mm/hora para hoje.

Dourados

Um vendaval de poeira encobriu o céu de Dourados no fim da manhã de hoje (19). A tempestade de terra, que atingiu praticamente todas as regiões da cidade, causou um acidente na BR-463, derrubou árvores e assustou moradores.

De acordo com o sargento Edem Nascimento da Silva, do Corpo de Bombeiros, a poeira foi tanta que acabou atrapalhando a visibilidade de motoristas e causou um acidente envolvendo dois carros e um caminhão na BR-463, sentido Dourados/ Ponta Porã. Bombeiros foram para o local, onde uma vítima reclama de dores no tórax.

Ainda conforme os Bombeiros, pelos menos 10 árvores caíram durante o vendaval de terra, que durou cerca de 30 minutos e só deixou a cidade após uma chuva fraca.

A ocorrência mais grave registrada até às 13h40 foi no bairro Cachoeirinha, onde uma árvore caiu em cima de um carro. Ninguém ficou ferido no local.

Cidades sob alerta

Anastácio

Anaurilândia

Angélica

Antônio João

Aparecida do Taboado

Aquidauana

Bandeirantes

Bataguassu

Batayporã

Bela Vista

Bodoquena

Bonito

Brasilândia

Campo Grande

Caracol

Corguinho

Corumbá

Deodápolis

Dois Irmãos do Buriti

Douradina

Dourados

Fátima do Sul

Guia Lopes da Laguna

Inocência

Itaporã

Ivinhema

Jaraguari

Jardim

Ladário

Maracaju

Miranda

Nioaque

Nova Alvorada do Sul

Nova Andradina

Ponta Porã

Porto Murtinho

Ribas do Rio Pardo

Rio Brilhante

Rochedo

Santa Rita do Pardo

Selvíria

Sidrolândia

Terenos

Três Lagoas

Água Clara