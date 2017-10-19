Teiú é capturado após passar dias em residência na Capital

Um animal silvestre da espécie Tupinambis merianae (Teiú) que estaria há dias no quintal de sua residência, no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande, foi capturado na tarde de ontem (18) por equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental).

A moradora alegou que, por ter crianças, estava com medo elas fossem atacadas pelo animal. Apesar de muito entulho e tábuas no quintal, que prejudicou a captura, os policiais capturaram o lagarto e o colocaram em uma caixa de contenção.

O animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.