Aeronave cai e pega fogo após piloto perder controle da direção

Uma aeronave monomotor caiu na tarde desta sexta-feira (20), durante tentativa de pouso em uma pista agrícola localizada na região do posto Pacuri, na BR-463, em Ponta Porã.

De acordo com informações do site Ponta Porã Informa, por volta das 15h30, o piloto do avião com prefixo PRTL, tipo AC11, perdeu o controle da direção e a aeronave colidiu contra uma cerca de arame e pegou fogo.

O piloto, identificado como Boanerve Leite de Melo e o passageiro, Ademir Bueno Fernandes, ambos de de Campo Grande, tiveram ferimentos leves e foram socorridos por equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Regional do município.