Aeronave cai e pega fogo após piloto perder controle da direção

Fronteira
Piloto e passageiro, ambos de Campo Grande, foram socorridos por equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao hospital
Uma aeronave monomotor caiu na tarde desta sexta-feira (20), durante tentativa de pouso em uma pista agrícola localizada na região do posto Pacuri, na BR-463, em Ponta Porã.
De acordo com informações do site Ponta Porã Informa, por volta das 15h30, o piloto do avião com prefixo PRTL, tipo AC11, perdeu o controle da direção e a aeronave colidiu contra uma cerca de arame e pegou fogo.
O piloto, identificado como Boanerve Leite de Melo e o passageiro, Ademir Bueno Fernandes, ambos de de Campo Grande, tiveram ferimentos leves e foram socorridos por equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Regional do município.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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