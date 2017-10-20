Bebê é resgatado pelos bombeiros com desnutrição aguda no Pantanal

Um bebê de 40 dias foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com desnutrição aguda na região de Ilha Verde, no Paraguai Mirim, distante 130 quilômetros do centro de Corumbá.

Conforme o Capital do Pantanal, a lancha com a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros saiu de Corumbá por volta das 7 desta quarta-feira (18). A região recebia a visita do programa Povo das Águas, que percebeu o quadro emergencial do bebê e acionou os Bombeiros imediatamente.

A lancha retornou para Corumbá por volta do meio dia e o bebê foi encaminhado para o pronto socorro municipal.