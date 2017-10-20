Meteorologia prevê máxima de 35°C, mas com pancadas de chuva

O dia promete ser quente, mas com pancadas de chuvas isoladas na região de Aquidauana, Anástácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti. A temperaturas variam entre 24°C e 35°C, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Corumbá, Porto Murtinho e Ladário, amanheceram com termômetros marcando 26ºC. Tem previsão de pancadas de chuvas de manhã e à tarde. A máxima deve ser de 35ºC, mas a temperatura cai no fim do dia, com mais chuvas isoladas durante a noite.