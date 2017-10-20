Meteorologia prevê máxima de 35°C, mas com pancadas de chuva

Previsão do tempo
O dia promete ser quente, mas com pancadas de chuvas isoladas na região de Aquidauana, Anástácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti. A temperaturas variam entre 24°C e 35°C, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Corumbá, Porto Murtinho e Ladário, amanheceram com termômetros marcando 26ºC. Tem previsão de pancadas de chuvas de manhã e à tarde. A máxima deve ser de 35ºC, mas a temperatura cai no fim do dia, com mais chuvas isoladas durante a noite.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS