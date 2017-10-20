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Sicredi Pantanal MS

Sicredi é eleita uma das ‘150 Melhores Empresas Para Trabalhar’ pela 7ª vez

Cooperativa conquistou o primeiro lugar na categoria Cooperativas de Crédito

Daniele Valentin

Publicado em 20/10/2017 às 08:45

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Pelo sétimo ano consecutivo, o Sicredi está entre as “150 Melhores Empresas Para Trabalhar”. Elaborado pela revista Você S/A em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), o guia avalia o ambiente de trabalho e as melhores práticas de gestão de pessoas em empresas divididas em 24 setores da economia. O evento de divulgação do anuário aconteceu na noite do dia 17 de outubro, em São Paulo.

Atuante em 21 estados brasileiros, o Sicredi obteve o primeiro lugar na estreante categoria Cooperativas de Crédito, evidenciando o envolvimento dos seus mais de 3,6 milhões de associados e 22 mil colaboradores, em um segmento no qual as pessoas são o que há de mais valioso.

No Índice de Felicidade no Trabalho (IFT), o Sicredi alcançou 81,9 pontos. Já a nota do colaborador, que aponta o Índice de Qualidade no Ambiente do Trabalho (IQAT), foi de 91,4. No quesito Employer Branding, a instituição financeira cooperativa atingiu 97,4 pontos e em Sustentabilidade e Diversidade, 96,7 pontos.

No Índice de Qualidade na Gestão de Pessoas (IQGP), o Sicredi se destacou no quesito Processos e Organização, com 94,2 pontos.

A Sicredi Pantanal MS, que atua nas cidades de Maracaju, Sidrolândia, Jardim, Bonito, Aquidauana e Miranda, tem motivo duplo para comemorar. Neste mês de outubro, além de figurar entre as melhores empresas para se trabalhar, a cooperativa alcançou o 6º lugar nacional no índice de satisfação do associado.

“Isso significa que, além de buscar oferecer o melhor aos nossos colaboradores, também estamos entregando cada vez melhor aos nossos associados. Temos muito orgulho em fazer parte deste momento tão importante da nossa Cooperativa”, comemorou o presidente da Sicredi Pantanal MS, Emerson Perosa.

Neste ano, o ranking chegou à 21ª edição e contou com a inscrição de 433 empresas. O resultado do anuário está disponível no link https://exame.abril.com.br/carreira/conheca-as-150-melhores-empresas-para-trabalhar-de-2017/ e na edição da Você S/A deste mês, com informações complementares sobre as eleitas e detalhes do levantamento.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,6 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 21 estados*, com mais de 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.  Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

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