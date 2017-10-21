Alerta prevê tempestades em 43 municípios de Mato Grosso do Sul; veja lista

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta na tarde de ontem, sexta-feira (20), para risco de tempestade. Segundo relatório, 43 municípios das regiões sul e sudoeste do Estado podem ser atingidos por fortes chuvas com granizo.

A precipitação pode variar de 30 a 100 milímetros e há probabilidade de ventos intensos de 60 a100 Km/h. com queda de granizo. O instituto alerta também para o risco de corte de energia elétrica devido a possíveis quedas de árvores, estragos em plantações e de alagamentos.

Aquidauana e Anastácio não estão na lista de municípios que podem ser atingidos, mas vale o alerta para quem vai viajar para os seguintes municípios:

Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dourados, Eldorado, Fátima Do Sul, Glória De Dourados, Guia Lopes Da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte Do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Santa Rita Do Pardo, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

Segundo o Inmet, o tempo em Mato Grosso do Sul deve permanecer parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no centro, sul e leste do estado, onde pode chover forte.