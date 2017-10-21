Idoso atropelado por trator morre após 25 dias de internação

Morreu na madrugada deste sábado (21), na Santa Casa de Campo Grande, Ariovaldo Mario Fianco, de 64 anos, morador da cidade de São Gabriel do Oeste, a 133 quilômetros de Campo Grande. O paciente estava internado há 25 dias depois de ter sido atropelado por um trator.

O filho do idoso disse que o pai teria sofrido o acidente no dia 26 de setembro, quando teria desengatado o trator sem querer e o veículo passado por cima de Ariovaldo, que foi socorrido e levado para o hospital da cidade.

Por causa do seu estado de saúde foi transferido para a Santa Casa da Capital, onde morreu 25 dias depois de ser internado. O caso foi registrado como morte a esclarecer.