Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 05:18

Buscar

Últimas notícias
X

Capital

Idoso atropelado por trator morre após 25 dias de internação

Daniele Valentin

Publicado em 21/10/2017 às 16:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Morreu na madrugada deste sábado (21), na Santa Casa de Campo Grande, Ariovaldo Mario Fianco, de 64 anos, morador da cidade de São Gabriel do Oeste, a 133 quilômetros de Campo Grande. O paciente estava internado há 25 dias depois de ter sido atropelado por um trator.

O filho do idoso disse que o pai teria sofrido o acidente no dia 26 de setembro, quando teria desengatado o trator sem querer e o veículo passado por cima de Ariovaldo, que foi socorrido e levado para o hospital da cidade.

Por causa do seu estado de saúde foi transferido para a Santa Casa da Capital, onde morreu 25 dias depois de ser internado. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo