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Mega-Sena deste sábado pode pagar R$ 11,5 milhões

Daniele Valentin

Publicado em 21/10/2017 às 15:00

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A Mega-Sena pode pagar hoje (21) R$ 11,5 milhões, prêmio do sorteio número 1.980, que será realizado às 20h (horário de Brasília).

As apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado, em qualquer casa lotérica do país. O valor mínimo, para jogar seis números, é R$ 3,5. Quanto mais números, maior o preço da aposta.

A Mega-Sena paga o prêmio principal a quem acertar os seis números sorteados. Quem acerta 5 ou 4 números também é premiado, mas com valores menores que os do prêmio principal.

Na última quinta-feira (19), um apostador de Muzambinho (MG) levou sozinho o prêmio principal de R$ 3,9 milhões do concurso 1.979.

Timemania

A Caixa Econômica Federal também sorteia hoje o concurso 1.097 da Timemania, que  está acumulada em R$ 15,3 milhões.

Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto na Timemania é de 1 em 26.472.637. Os sorteios são realizados três vezes por semana. Sete números e um time são sorteados. O prêmio principal vai para quem acertar os sete números.

O valor da aposta é R$ 2 e também pode ser registrada até as 19h em qualquer casa lotérica do país.

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