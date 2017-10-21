Quatro ficam feridos após motorista furar preferencial e colidir em ônibus

Corumbá
Motorista não possuía CNH e apresentava sinais de embriaguez
Um acidente entre um Fiat Siena e um ônibus deixou pelo menos quatro pessoas feridas na madrugada deste sábado (21) em Corumbá. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu após o motorista veículo de passeio desrespeitar a sinalização do local.
A colisão aconteceu por volta das 4h40, no cruzamento entre as ruas 21 de setembro e Agostinho Mônaco, no Bairro Kadweus. As vítimas, duas mulheres de 23 e 19 anos e dois homens, ambos com 20 anos, estavam no Siena e teriam desrespeitado a preferencial e atingido o ônibus.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a R.M.V, de 20 anos, conduzia o veículo e sofreu escoriações nos braços e no rosto. A mulher de 23 anos teve traumatismo craniano leve e um corte na testa. A passageira de 19 foi socorrida com trauma no tórax e fortes dores na região cervical. O jovem de 20 anos sofreu escoriações pelo corpo.
Todas as vítimas foram imobilizadas e socorridas para uma unidade de pronto atendimento da cidade. O motorista do Siena não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e apresentava sinais de embriaguez.
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