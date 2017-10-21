Tempo instável continua e há previsão de chuva para este sábado

A instabilidade que teve início ontem, sexta-feira (20), ainda predomina neste sábado (21), devido a um sistema de baixa pressão atmosférica sobre Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) são esperadas chuvas fortes, com acumulados significativos, ao longo do dia em todo o Estado.

Na região pantaneira, as temperaturas variam entre mínima de 27°C e máxima de 38°C, mas pode haver queda de temperatura, no domingo (22).