Tempo instável continua e há previsão de chuva para este sábado

Previsão do tempo
Na região pantaneira, as temperaturas variam entre mínima de 27°C e máxima de 38°C
A instabilidade que teve início ontem, sexta-feira (20), ainda predomina neste sábado (21), devido a um sistema de baixa pressão atmosférica sobre Mato Grosso do Sul.
De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) são esperadas chuvas fortes, com acumulados significativos, ao longo do dia em todo o Estado.
Na região pantaneira, as temperaturas variam entre mínima de 27°C e máxima de 38°C, mas pode haver queda de temperatura, no domingo (22).
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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