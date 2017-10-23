Ciclista cruza carreta e morre atropelado em distrito de MS

Deodápolis
Um ciclista morreu atropelado por uma carreta por volta do meio dia de onem, domingo (22), no distrito de Lagoa Bonita, em Deodápolis.
De acordo com o site Fátima News, a vítima fatal foi identificada como Mário Ximenes, de 38 anos, que seria morador do distrito. Ele deixa um casal de filhos.
Segundo a publicação, o motorista da carreta afirmou que o ciclista teria cruzado a via na frente do veículo, próximo à escola do município. Ele teria tentado desviar o veículo, porém, não conseguiu evitar atropelar a vítima, que morreu na hora.
A carreta transportava óleo vegetal e tem placas de Dourados.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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