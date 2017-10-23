Segunda começa nublada, mas sem previsão de chuva no Pantanal

Geral
A manhã desta segunda-feira (23) começou nublada na região pantaneira e segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) as temperaturas variam entre 24°C e 31°C. Não há previsão de chuva.
Na terça-feira o sol aparece entre nuvens e podem ocorrer pancadas isoladas de chuva e trovoadas à tarde.
Na quarta-feira o dia começa com pouca nebulosidade, mas com o aquecimento diurno a nebulosidade aumenta e podem ocorrer as pancadas isoladas de chuva a partir da tarde.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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