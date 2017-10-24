Ao limpar dentes de cavalo, jovem leva coice e sofre fratura em Aquidauana

Vila São Pedro
Socorristas levaram a vítima para o Pronto Socorro Municipal de Aquidauana.
Um jovem de 25 anos sofreu uma fratura na tíbia esquerda após ser atingido por um coice no fim da tarde desta segunda-feira (23), na Vila São Pedro, em Aquidauana. O cavalo estava anestesiado e a vítima limpava o dente do animal, quando foi ferido.
Conforme o Corpo de Bombeiros, o jovem foi encontrado no chão, consciente e orientado, mas apresentando uma fratura na tíbia, do lado esquerdo.
Os socorristas levaram a vítima para o Pronto Socorro Municipal de Aquidauana.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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