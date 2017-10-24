Bombeiros e médicos retiram gancho da mão de paciente

Equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá auxiliou médicos do pronto-socorro municipal em retirada de objeto transfixado na mão de um paciente, nesta segunda-feira (23).

De acordo com os bombeiros, o idoso de 63 anos, que é vigilante de um barco de turismo, foi levado para o pronto-socorro por terceiros, depois que um gancho que estava na ponta de um bastão, atravessar acidentalmente sua mão.

O acidente aconteceu enquanto ele tentava espantar pássaros que estavam na embarcação. Os bombeiros utilizaram ferramenta usada em operações de salvamento conhecida como “Corta Frio” ou “Corta Vergalhão” no procedimento.

Depois de cortado o objeto, os procedimentos médicos puderam ser realizados pela equipe do pronto-socorro.