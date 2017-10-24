Lagarto se enrosca em tela de condomínio e mobiliza resgate

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande foram acionados por moradores do Condomínio Damhas depois que um teiú da espécie Tupinambis merianae foi encontrado enroscado na tela. O resgate ocorreu na tarde de ontem, segunda-feira (23).

Os Policiais foram ao local e verificaram que o lagarto foi atravessar a tela e ficou enroscado e morreria se não tivesse sido visto pelos moradores.

Eles cortaram a tela e resgataram o animal e o colocaram em uma caixa de contenção. O bicho foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.