Lagarto se enrosca em tela de condomínio e mobiliza resgate

Capital
Bicho foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital
Policiais Militares Ambientais de Campo Grande foram acionados por moradores do Condomínio Damhas depois que um teiú da espécie Tupinambis merianae foi encontrado enroscado na tela. O resgate ocorreu na tarde de ontem, segunda-feira (23).
Os Policiais foram ao local e verificaram que o lagarto foi atravessar a tela e ficou enroscado e morreria se não tivesse sido visto pelos moradores.
Eles cortaram a tela e resgataram o animal e o colocaram em uma caixa de contenção. O bicho foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.
Loterias
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