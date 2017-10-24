Lions Clube e Associação de Ciclismo realizam almoço e 1º Mountain Bike em Aquidauana

O Lions Clube Aquidauana e a AAAC (Associação Anastaciana e Aquidauanense de Ciclismo) realizam no próximo dia 5 de novembro o 1º Mountain Bike Lions Club de Aquidauana acompanhado de almoço beneficente e premiações. Todos os recursos arrecadados serão revertidos em prol da Escolinha de Futebol.

A largada ocorre às 7h30 em frente do Lions Clube e o percurso de 43 km passa pelo córrego seco e retorna a sede do clube. A premiação, nas categorias feminina e masculina, ocorre às 11h, e o almoço será servido às 12h.

As inscrições podem ser realizadas via WhatsApp pelos números 99608-8951 ou 99648-4674, com pagamento confirmado até o dia 3 de novembro. A inscrição da corrida custa R$ 45 e o almoço com churrasco já está incluso. Para acompanhantes o valor do almoço é de R$ 25.