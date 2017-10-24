Pontes novas melhoram tráfego em Anastácio e mais 8 cidades

Investimentos
Obras são construídas com recursos do Governo do Estado
O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou nesta terça-feira (24) mais R$ 217.937,90 mil em investimentos para 13 pontes de Mato Grosso do Sul. A publicação do resultado da licitação está na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).
Os mais de R$ 200 mil destinam-se a elaboração de projetos executivos, estudos e orçamentos de 13 pontes localizadas em rodovias estaduais, municipais e em áreas afetadas por enchentes e inundadas. Com o novo pacote de projetos serão beneficiados os municípios de Água Clara, Anastácio, Batayporã, Bodoquena, Coronel Sapucaia, Glória de Dourados, Porto Murtinho, Rio Negro e Rio Verde do Mato Grosso.
O prazo para execução dos projetos é de 120 dias. Confira a publicação na íntegra na página 45.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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