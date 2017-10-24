Terça começa parcialmente nublada e pode chover à tarde

A terça-feira (24) começou nublada e conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) pode chover á tarde. As temperaturas em Aquidauana, Anastácio, Miranda e Corumbá variam entre mínima de 21°C e 36°C.

Para o decorrer do dia. a previsão para esta terça é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, exceto nas cidades da região leste, nordeste e oeste, onde estará parcialmente nublado.

Em Campo Grande, previsão de dia parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura máxima esperada é de 31 °C.