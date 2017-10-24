Terça começa parcialmente nublada e pode chover à tarde

Previsão do tempo
Máxima pode chegar aos 36°C
A terça-feira (24) começou nublada e conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) pode chover á tarde. As temperaturas em Aquidauana, Anastácio, Miranda e Corumbá variam entre mínima de 21°C e 36°C.
Para o decorrer do dia. a previsão para esta terça é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, exceto nas cidades da região leste, nordeste e oeste, onde estará parcialmente nublado.
Em Campo Grande, previsão de dia parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura máxima esperada é de 31 °C.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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