Mãe encontra bebê de três meses morto em cima da cama

Um bebê de três meses foi encontrado morto pela própria mãe minutos após ele ter sido amamentado, no início da tarde desta terça-feira (24), na casa da família, no bairro Jardim Carioca, em Três Lagoas.

Conforme o JP News, a mãe teria amamentado e colocado o menino para dormir em uma cama, sozinho, no quarto. Ao voltar, pouco tempo depois, teria encontrado a criança morta.

A mãe avisou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em seguida. Uma equipe de atendentes chegou à casa por volta das 15h e constatou o óbito.

A Polícia Militar foi ao local e isolou as proximidades do imóvel e peritos da Polícia Civil iniciaram uma investigação do caso. O boletim de ocorrência deverá ser registrado como morte a esclarecer.