Mãe encontra bebê de três meses morto em cima da cama

Três Lagoas
Criança já estava morta quando equipe médica do Samu chegou à casa da família
Um bebê de três meses foi encontrado morto pela própria mãe minutos após ele ter sido amamentado, no início da tarde desta terça-feira (24), na casa da família, no bairro Jardim Carioca, em Três Lagoas.
Conforme o JP News, a mãe teria amamentado e colocado o menino para dormir em uma cama, sozinho, no quarto. Ao voltar, pouco tempo depois, teria encontrado a criança morta.
A mãe avisou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em seguida. Uma equipe de atendentes chegou à casa por volta das 15h e constatou o óbito.
A Polícia Militar foi ao local e isolou as proximidades do imóvel e peritos da Polícia Civil iniciaram uma investigação do caso. O boletim de ocorrência deverá ser registrado como morte a esclarecer.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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