Máxima será de 35°C, mas tempo instável pode trazer chuva à noite

Previsão do tempo
O tempo quente e instável em Mato Grosso do Sul pode causar pancadas de chuvas e trovoadas nesta quarta-feira (25), como prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A máxima hoje no Estado deve atingir 38ºC. Em Aquidauana e Miranda, a máxima atinge 35ºC. Há previsão de chuvas em áreas isoladas à noite.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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