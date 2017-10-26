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Conab distribui 51,3 toneladas de alimentos a famílias indígenas de MS

Renan Nucci

Publicado em 26/10/2017 às 17:22

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Índigenas de diversos municípios de Mato Grosso do Sul recebem cesta de alimentos da Conab ( Companhia Nacional de Abastecimento) em ação que se encerra no fim deste mês. No total, 2.855 famílias estão sendo beneficiadas com 51,39 toneladas de produtos, adquiridos com recursos do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social).

De acordo com a Conab, cada família tem direito a 10 kg de arroz, 1 kg de fubá, 2 kg de farinha de mandioca, 1 unidade de óleo de soja (900ml), 2 kg de açúcar cristal, 1 kg de leite em pó e 1 kg de macarrão.

Em Ponta Porã, estão sendo distribuídas 1.400 cestas para comunidades vinculadas à coordenação da Funai local. Serão beneficiados os seguintes acampamentos: Guaiviry, em Aral Moreira; Kurussu Ambá (Grupo Inocêncio), Kurussu Ambá (Grupo Ismarth) e Kurussu Ambá (Grupo Gilmar) em Coronel Sapucaia; Y´poi, em Paranhos; e Acampamento Pyelito, em Kue Iguatemi.

Outro grupo contemplado é o dos acampamentos Pólo Base Sesai, Ñande Ru Marangatu Cedro, Fronteira, Itaquiraí Primavera I, Primavera II, Piquiri, Soberania e Brasil, no município de Antônio João, além de Pólo Base Sesai de Amambai , Paranhos , Tacuru e Iguatemi.

Outras 355 cestas estão sendo doadas a indígenas em situação de insegurança alimentar e nutricional nas áreas sob a responsabilidade da Coordenação Regional da Funai de Campo Grande. São beneficiadas comunidades de Vila Romana, Bairro Santa Mônica, Vila Bordon, Jardim Inápolis, Indubrasil, Estrela da Manhã, Bairro Darcy Ribeiro e Jardim Noroeste. Os alimentos serão entregues diretamente pela Conab, nos locais definidos pela Funai.

Também estão sendo entregues 800 cestas para comunidades indígenas dos municípios de Jardim, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Maracajú, Rio Brilhante, Douradina, Caarapó, Dourados, Vicentina e Botaguassu.

São contemplados, de acordo com a Conab, os acampamentos de Laranjal, Água Clara, Cerro’y, 7 Placas, Aroeira, Laranjeira Nhanderú, Tayasu Yguá, acampamentos Guyra Kambi’y e Itay Kaagurusu, Pindoroki, Pay Tevi Terã e Itaguá, Tey Jusu, Ñandeva, Namo’y Guaviray e Jeroky Guassu, Kunumim e Guapo’y Guassu, Nhuporã, Passo Piraju, Apikay, Pacurity, Itahum, acampamentos Nhuverá e Boqueirão e Yvu Verá, Jaychá Piru e Unati.

A ação beneficia, ainda, Aldeia Picadinha, Coordenação Regional de Dourados, Vila Rica e CRAS Bataguassu. Além disso, mais 300 cestas da Conab estão sendo retiradas e distribuídas pela Funai de Dourados.

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