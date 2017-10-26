Cursos oferecidos pelo Detran-MS terão certificados online

Os participantes de cursos oferecidos pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito (Detran) receberão certificados online, sendo esses emitidos pelo site do órgão. A medida da continuidade ao processo de virtualização do Detran-MS foi iniciado a partir de diretrizes traçadas pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

O novo modelo não valerá para o curso de reciclagem de condutores infratores que tem como requisito a aprovação na prova, sendo assim, a retirada do certificado continua sendo na sede do Detran ou em suas respectivas agências.

“Nós realizamos em média cinco cursos por mês, atendendo aproximadamente 150 pessoas. O certificado online dará rapidez no processo de emissão, reduziremos os gastos com a impressão, além da comodidade para o aluno, que terá todas as suas informações no sistema”, ressalta Michelly Andreotti, que atua com educação presencial no setor de cursos.

O Curso de atualização para Instrutores de Trânsito realizado em período integral no final de semana passado, será o primeiro no qual os 34 alunos emitirão o próprio certificado.

Confira o passo a passo para impressão e validação do certificado

- O aluno realiza a inscrição e participa do curso;

- No final há um prazo para a liberação do certificado pelo coordenador;

- Na área de aproveitamento do aluno consta o ícone para impressão do certificado;

- Autenticidade do certificado (digitar o número para verificar).