Licenciamento de veículo com placa final 0 deve ser pago até dia 31 de outubro

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que na terça-feira (31.10) é o último dia para o pagamento do licenciamento de veículo com placa final 0.

Para licenciar, basta o proprietário do veículo emitir a guia em qualquer posto do Detran-MS ou pelo site. Há possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou nos bancos conveniados.

Atendimento

Devido a grande movimentação, as agências com postos de arrecadação receberão os pagamentos das guias de licenciamento na segunda-feira (30.10) e na terça-feira (31.10) conforme relação abaixo:

Agência Suzana Lopes Sgobbi (Shopping Campo Grande) e Fácil Bosque dos Ipês: até às 20h;

Agência Geraldo Garcia (Pátio Central Shopping): até às 17h;

Fáceis (Guaicurus, Coronel Antonino, Aero Rancho): até às 15h.