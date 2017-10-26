Licenciamento de veículo com placa final 0 deve ser pago até dia 31 de outubro

Atenção
O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que na terça-feira (31.10) é o último dia para o pagamento do licenciamento de veículo com placa final 0.
Para licenciar, basta o proprietário do veículo emitir a guia em qualquer posto do Detran-MS ou pelo site. Há possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou nos bancos conveniados.
Atendimento
Devido a grande movimentação, as agências com postos de arrecadação receberão os pagamentos das guias de licenciamento na segunda-feira (30.10) e na terça-feira (31.10) conforme relação abaixo:
Agência Suzana Lopes Sgobbi (Shopping Campo Grande) e Fácil Bosque dos Ipês: até às 20h;
Agência Geraldo Garcia (Pátio Central Shopping): até às 17h;
Fáceis (Guaicurus, Coronel Antonino, Aero Rancho): até às 15h.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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