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Cassilândia

Tentativa de ultrapassagem resulta em acidente com quatro carretas

Motorista que teria causado acidente fugiu do local, mas placa da carreta foi anotada

Daniele Valentin

Publicado em 27/10/2017 às 08:00

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Quatro carretas se envolveram em um acidente depois de tentativa de ultrapassagem de um dos condutores. O acidente aconteceu nesta quinta-feira (26), na MS-306, em Cassilândia, publicou o Jovem Sul News.

Segundo um dos motoristas envolvidos no acidente, dois caminhões bitrem trafegavam no mesmo sentido, em direção a Chapadão do Sul, em uma subida de longa visão. Um dos motoristas resolveu ultrapassar e se deparou com outro bitrem, carregado com grãos, que trafegava no sentido contrário, conforme informações do site Jovem Sul News.

Logo atrás, seguia um caminhão truque, carregado do carnes, que bateu na traseira do bitrem que voltou para pista. O caminhão truque depois de atingir a carreta, saiu da pista, colidindo em outro veículo, um cavalo mecânico que seguia no sentido contrário.

Ao todo, quatro veículos pesados se envolveram no acidente. O motorista do truque ainda ficou caminhando no local, mas em seguida passou mal e foi conduzido para o Pronto Socorro do Hospital Municipal de Chapadão do Sul, por testemunhas do acidente.

O bitrem que teria provocado o acidente saiu da rodovia, mas foi retirado com a ajuda de um trator e fugiu do local. A placa do veículo foi anotada.

O motorista do cavalo mecânico que foi atingido pelo caminhão de carnes estava no local. Ele criticou o motorista de um bitrem que fazia uma ultrapassagem perigosa e reclamava de dores nas costas, mas recusou atendimento médico.

Já o bitrem que recebeu o impacto na traseira ficou parado na margem da rodovia, 100 metros aproximadamente do local do impacto com pedaços da cabine do caminhão presa, com pneus do último eixo estourados e o eixo danificado.

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