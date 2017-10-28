Sucuri de 4 metros é capturada após matar animais em fazenda

SOLTA EM RIO
Animal pesava cerca de 60 kg e foi capturada pelos bombeiros
Uma sucuri de aproximadamente 4 metros foi capturada e solta em mata pelo Corpo de Bombeiros na área urbana de Maracaju.
O animal estava matando e comendo galinhas aos fundos de casa localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto. O caso aconteceu na última terça-feira (24), mas só foi divulgado nesta sexta-feira.
O dono da residência acionou os militares, que logo que chegaram ao local e viram a sucuri em uma pequena lagoa, com uma galinha na boca, conforme o Maracaju Speed.
“Ela estava submergindo com a galinha na boca. Fizemos a captura até para proteger o animal, que pode acabar sendo morto”, relatou sargento dos Bombeiros.
A sucuri foi capturada em seguida e solta no Rio Cachoeira, em área distante do perímetro urbano do município. O animal pesava cerca de 60 kg.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS