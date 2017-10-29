Domingo começa nublado e Inmet prevê chuvas durante a tarde e à noite

Previsão do tempo
Temperaturas em Aquidauana e região variam entre 24°C e 38°C
Deste domingo (29) até terça-feira (31) os dias começam com pouca nebulosidade, mas com previsão de pancadas de chuva e trovoadas, especialmente à tarde. Já à noite a instabilidade diminui e a possibilidade de chuva é menor. As temperaturas em Aquidauana e região variam entre 24°C e 38°C.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS