Homem desaparece durante pescaria em lagoa atrás de cemitério

Batayporã
Equipes fazem buscas desde a tarde de ontem
Ricardo Doloveti, de 38 anos, conhecido popularmente como ‘Gordura’, desapareceu durante pescaria em uma lagoa localizada nos fundos do cemitério de Batayporã, a 306 km de Campo Grande, na tarde de ontem, sábado (28). Equipes do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas às 5h30, deste domingo (29).
Conforme o Nova News, o pescador teria entrado na água para nadar de uma jangada até o encontro de dois amigos que estavam pescando no local. A vítima teria se afogado e desaparecido.
Os Bombeiros realizam buscas desde às 14h30, de ontem. A Defesa Civil de Batayporã também está no local acompanhando o trabalho dos bombeiros.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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