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Batayporã

Homem desaparece durante pescaria em lagoa atrás de cemitério

Equipes fazem buscas desde a tarde de ontem

Daniele Valentin

Publicado em 29/10/2017 às 09:00

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Ricardo Doloveti, de 38 anos, conhecido popularmente como ‘Gordura’, desapareceu durante pescaria em uma lagoa localizada nos fundos do cemitério de Batayporã, a 306 km de Campo Grande, na tarde de ontem, sábado (28). Equipes do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas às 5h30, deste domingo (29).

Conforme o Nova News, o pescador teria entrado na água para nadar de uma jangada até o encontro de dois amigos que estavam pescando no local. A vítima teria se afogado e desaparecido.

Os Bombeiros realizam buscas desde às 14h30, de ontem. A Defesa Civil de Batayporã também está no local acompanhando o trabalho dos bombeiros. 

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