Homem desaparece durante pescaria em lagoa atrás de cemitério

Ricardo Doloveti, de 38 anos, conhecido popularmente como ‘Gordura’, desapareceu durante pescaria em uma lagoa localizada nos fundos do cemitério de Batayporã, a 306 km de Campo Grande, na tarde de ontem, sábado (28). Equipes do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas às 5h30, deste domingo (29).

Conforme o Nova News, o pescador teria entrado na água para nadar de uma jangada até o encontro de dois amigos que estavam pescando no local. A vítima teria se afogado e desaparecido.

Os Bombeiros realizam buscas desde às 14h30, de ontem. A Defesa Civil de Batayporã também está no local acompanhando o trabalho dos bombeiros.