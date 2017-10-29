Polícia resgata lagarto dentro motor de caminhão em MS

Policiais Militares Ambientais capturaram um animal silvestre da espécie Teiú (Tupinambis Merianae) de dentro do motor de um caminhão, em Naviraí, a 359 km de Campo Grande. A PMA foi acionada dono do veículo, um caminhoneiro de 50 anos.

O motorista percebeu o animal quando foi verificar as condições do veículo antes de viajar. O teiú estava alojado dentro da caixa do radiador.

Para capturar o animal foi necessário levantar a cabine do caminhão, pois o bicho estava em no local de difícil acesso.

Com o auxílio de uma pinça, os Policiais conseguiram fazer a captura do animal que aparentava estar em boas condições de saúde e não apresentava lesões. Diante disso, o lagarto foi solto na área rural do município de Naviraí.