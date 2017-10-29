Polícia resgata lagarto dentro motor de caminhão em MS

Geral
PMA foi acionada dono do veículo
Policiais Militares Ambientais capturaram um animal silvestre da espécie Teiú (Tupinambis Merianae) de dentro do motor de um caminhão, em Naviraí, a 359 km de Campo Grande. A PMA foi acionada dono do veículo, um caminhoneiro de 50 anos.
O motorista percebeu o animal quando foi verificar as condições do veículo antes de viajar. O teiú estava alojado dentro da caixa do radiador.
Para capturar o animal foi necessário levantar a cabine do caminhão, pois o bicho estava em no local de difícil acesso.
Com o auxílio de uma pinça, os Policiais conseguiram fazer a captura do animal que aparentava estar em boas condições de saúde e não apresentava lesões. Diante disso, o lagarto foi solto na área rural do município de Naviraí.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS