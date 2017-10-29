Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 05:24

Buscar

Últimas notícias
X

Estado grave

Tuiuiú é encontrado ferido a tiros e com fratura na bacia

Veterinário de Nova Andradina corre contra o tempo para salvar pássaro

Daniele Valentin

Publicado em 29/10/2017 às 16:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um veterinário de Nova Andradina corre contra o tempo para tentar salvar um tuiuiú, ave que é o símbolo do Pantanal sul-mato-grossense, encontrado ferido a tiros.

Segundo as informações do Nova News, a PMA (Polícia Militar Ambiental) de Batayporã encontrou a ave e procurou a clínica veterinária em Nova Andradina. O plantonista Eduardo Alda foi o primeiro a profissional a realizar o atendimento até a intervenção do médico veterinário Evandro Trachta.

Conforme detalhou o profissional, ave chegou bastante debilitada apresentando sinais de perfurações ocasionadas supostamente por uma arma de caça. Ao todo, segundo ele, foram verificadas cerca de oito perfurações em uma das asas, região do abdômen e no peito, além ainda de apresentar uma fratura na bacia.

Devido às lesões, o quadro de saúde do tuiuiú ainda inspira cuidados mesmo após o início do tratamento quando foi trazido pela PMA. 

“Não sabemos há quanto tempo ele está assim. Um exame radiográfico será realizado nesta segunda-feira para avaliar o grau das perfurações. Tudo que pedimos agora é a colaboração da comunidade com iscas vivas para alimentá-lo”, pontuou Trachta.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo