Tuiuiú é encontrado ferido a tiros e com fratura na bacia

Um veterinário de Nova Andradina corre contra o tempo para tentar salvar um tuiuiú, ave que é o símbolo do Pantanal sul-mato-grossense, encontrado ferido a tiros.

Segundo as informações do Nova News, a PMA (Polícia Militar Ambiental) de Batayporã encontrou a ave e procurou a clínica veterinária em Nova Andradina. O plantonista Eduardo Alda foi o primeiro a profissional a realizar o atendimento até a intervenção do médico veterinário Evandro Trachta.

Conforme detalhou o profissional, ave chegou bastante debilitada apresentando sinais de perfurações ocasionadas supostamente por uma arma de caça. Ao todo, segundo ele, foram verificadas cerca de oito perfurações em uma das asas, região do abdômen e no peito, além ainda de apresentar uma fratura na bacia.

Devido às lesões, o quadro de saúde do tuiuiú ainda inspira cuidados mesmo após o início do tratamento quando foi trazido pela PMA.

“Não sabemos há quanto tempo ele está assim. Um exame radiográfico será realizado nesta segunda-feira para avaliar o grau das perfurações. Tudo que pedimos agora é a colaboração da comunidade com iscas vivas para alimentá-lo”, pontuou Trachta.