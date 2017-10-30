Detran de Bonito está sem atendimento ao público por causa de internet

Sem sinal
O órgão já abriu chamado para a operadora de telefonia
A Agência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) do município de Bonito está com o atendimento ao público interrompido, devido a problemas de conexão com a internet.
O órgão já abriu chamado para a operadora de telefonia, mas ainda não há previsão de regularização dos serviços. O Detran-MS pede para que, em casos de dúvidas, os usuários entrem em contato pelos telefones 154, na capital e (67) 3368-0500 para o interior.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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