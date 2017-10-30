Gambá cai de árvore e é resgatado com patas feridas em MS

Três Lagoas
PMA destaca que a espécie é comum na cidade, mas alerta sobre a transmissão da raiva
Um gambá, conhecido como saruê, foi resgatado por uma equipe da Polícia Militar Ambiental, na manhã desta segunda-feira (30), no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. O animal estava ferido e em uma árvore, na rua Generoso Siqueira.
Conforme o JP News, um morador viu o gambá ao lado da árvore e acionou os policiais. Ele estava com duas patas feridas e se arrastava pelo chão. A suspeita é de que o animal teria caído da árvore, segundo a PMA.
O cabo Cesar Augusto informou que o gambá deverá ser encaminhado para um médico veterinário do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) antes de ser libertado em uma área de reserva próxima ao município.
“Normalmente levamos esse tipo animal para o habitat natural, mas, nesse caso, ele está machucado e vamos encaminhá-lo para um médico”, declarou.
O policial destaca que animal dessa espécie é comum na cidade e que diariamente a equipe é acionada para realizar resgates em diversos pontos da cidade. No entanto, ele alerta que o gambá é transmissor da raiva e, por isso, é necessário que a população fique em alerta.
“Estamos falando de um animal que se desenvolve em terrenos sujos, que se esconde em residências antigas, em lugares que acumulam lixo. Por isso, é importante que a população limpe os quintais e os terrenos”, observou.
A PMA informou que população pode entrar em contato pelos telefones: (67) 3929-1360 e 3919-1361.
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