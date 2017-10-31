Família de SP fica ferida após Hilux aquaplanar e capotar na BR-262

Três pessoas ficaram feridas durante a capotagem de Hilux na BR-262, em Miranda, por volta das 6h30 desta terça-feira (31). Uma das ocupantes, uma idosa de 80 anos, teria retirado o cinto de segurança e foi socorrida a um hospital de Aquidauana, com diversas fraturas.

Conforme apurado pela reportagem, um casal e mãe do motorista saíram de São Paulo com destino a um pesqueiro de Miranda. Pouco antes de chegar a propriedade, a Hilux teria aquaplanado e capotado após o condutor perder o controle da direção.

A idosa que teria retirado o cinto de segurança, pouco antes de chegar ao pesqueiro, teve o corpo sacudido diversas vezes dentro do veículo e foi socorrida com suspeita de fraturas.

O casal foi socorrido e levado a um hospital de Miranda. A idosa foi transportada pelo Corpo de Bombeiros para um hospital de Aquidauana.