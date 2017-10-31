Governo do Estado decreta ponto facultativo nesta sexta-feira

Feriado
O governador Reinaldo Azambuja assinou o decreto de n° 63, que determina ponto facultativo na próxima sexta-feira (3.11) em razão do feriado nacional de Finados na quinta-feira (2.11). A publicação está no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje.
O decreto vale para as repartições públicas de administração direta e indireta do poder executivo estadual. O ponto facultativo não se aplicará aos serviços considerados essenciais para a população e que, por sua natureza, não possam ser interrompidos.
Com a publicação, o expediente segue normal até amanhã (1º.11) retornando somente na segunda-feira (6.11)
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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