Inmet prevê mínima de 22°C e pancadas de chuvas durante toda a terça-feira

Previsão do tempo
A terça-feira (31) começou nublada e temperatura mínima de 32°C em Aquidauana e região. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia deve ter registro de pancadas de chuva isoladas na maior parte do Estado.
A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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