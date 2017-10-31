Motociclista morre após bater de frente com Pálio na MS-178 em Bodoquena

Não resistiu aos
Vítima chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no Hospital Municipal de Aquidauana
Um motociclista de 39 anos, identificado como Milton de Assis, morreu na tarde desta segunda-feira (30) depois de bater de frente com Fiat Pálio na estrada que liga a MS-178 ao assentamento Campina ll, em Bodoquena.
Conforme equipe do 2º Pelotão de Polícia Militar do município, o Pálio com placas de Bodoquena, com um casal, seguia no sentido MS-178/Assentamento Campina ll, já a Biz com placas de Campo Grande, conduzida pela vítima, trafegava no sentido contrário.
Não há informações sobre as causas do acidente. Milton foi socorrido com ferimentos graves e morreu ao dar entrada no Hospital Municipal de Aquidauana.
Os veículos não foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, mas de acordo com os militares, a Biz foi levada ao pátio da Polícia Militar e o veículo Fiat Pálio permaneceu com o dono.
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