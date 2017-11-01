Novembro começa com tempo firme e elevação nas temperaturas, diz Inmet

Previsão do tempo
Apesar da diminuição da instabalidade há previsão de pancadas de chuva à tarde
Este 1º de novembro se despede da instabilidade e promete ser quente de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Nesta quarta e quinta-feira (2), a nebulosidade diminui e as temperaturas sobem rapidamente.
Apesar do dia iniciar firme, podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas isoladas à tarde.
Asa temperaturas variam entre mínima de 21°C e 31°C.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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