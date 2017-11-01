Novembro começa com tempo firme e elevação nas temperaturas, diz Inmet

Este 1º de novembro se despede da instabilidade e promete ser quente de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Nesta quarta e quinta-feira (2), a nebulosidade diminui e as temperaturas sobem rapidamente.

Apesar do dia iniciar firme, podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas isoladas à tarde.

Asa temperaturas variam entre mínima de 21°C e 31°C.