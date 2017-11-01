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Ruiter deixa grande legado e lacuna na esfera pública corumbaense

Prefeito de Corumbá morreu nesta madrugada, em Campo Grande

Renan Nucci

Publicado em 01/11/2017 às 16:08

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Todas as vezes que disputou eleições para o cargo de prefeito de Corumbá, Ruiter entrou para vencer. Na primeira disputa, em 2004, foi eleito com 55% e reeleito, em 2008, com 81,31% dos votos válidos, duas candidaturas pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Já no PSDB, tornou-se prefeito pela terceira vez, vencendo a eleição em 2016, com 46,41%. De 1932 para cá, quando os administradores de Corumbá passaram a receber a denominação de prefeitos, Ruiter foi o primeiro a assumir a administração do Município por três vezes.
 
Durante quase nove anos à frente da administração municipal, Ruiter sempre fez questão que elevar a autoestima dos corumbaenses, favorecendo a cultura, o turismo e economia da Cidade Branca. Mas o bem-estar das pessoas também sempre foi lembrado por ele. Pensando na população ribeirinha, na sua primeira gestão iniciou uma ação que mudaria o “Povo das Águas” e que posteriormente se tornaria Lei Municipal. O programa social tem realizado milhares de atendimentos desde 2005, mudando a vida dos ribeirinhos, levando mais saúde, assistência e dignidade.
 
Mas as comunidades ribeirinhas foram lembradas dentro de outro projeto, o “Prefeito Presente”, criado por Ruiter para aproximar o gestor municipal dos moradores de Corumbá. Nas ações, além de diversos serviços prestados à comunidade dos bairros, a população tinha a oportunidade de conversar diretamente com o prefeito, que ouvia demandas e deliberava ações.
 
Grande foi a contribuição de Ruiter para com os consumidores de Corumbá ao instalar na Capital do Pantanal o Procon, em 2008. Na atual gestão, denominado Agência Municipal de Defesa do Consumidor, o Procon tem auxiliado moradores em diversas questões no âmbito do Direito do Consumidor, sendo um dos mais atuantes no Estado. Em 2017, o projeto de revitalização da iluminação pública com a troca de 9 mil lâmpadas, para tecnologia LED, das vias de Corumbá foi iniciado em sua terceira gestão, iniciativa que vai proporcionar mais beleza e segurança à cidade.
 
Amante do futebol, botafoguense de coração e apaixonado pelo Corumbaense Futebol Clube, Ruiter, através da Prefeitura de Corumbá, apoiou o time pantaneiro e o ajudou a disputar partidas em nível estadual, firmando convênio de dez anos entre o Município e a Liga de Esportes de Corumbá (LEC). Em 2017, vibrou de emoção junto com toda população de Corumbá com a histórica vitória do time como campeão estadual de futebol, depois de 33 anos sem o título.
 
Sob seu comando, a Prefeitura Municipal de Corumbá promoveu três concursos públicos, convocando 1.200 novos servidores nos anos de 2006 e 2008 e abrindo 635 vagas em todos os níveis em 2011. Trouxe o plano de saúde da Cassems para o servidor municipal e instituiu o kit natalino como Lei Municipal, favorecendo a categoria.
 
Ainda cuidando da população, através de recursos federais trouxe vários conjuntos habitacionais para Corumbá. O Casa Nova I e o conjunto Pró Moradia pelo PAC 1, o Corumbella pelo “Minha Casa, Minha Vida” e o Casa Nova II, que inauguraria em dezembro, pelo PAC 2, além dos conjuntos Flamboyant 1, 2 e 3. Alguns conjuntos já inaugurados e outros próximos da inauguração oferecem mais conforto e dignidade aos moradores da cidade. Em 2017, aderiu aos lotes urbanizados e chamamento de 360 unidades que iriam beneficiam, inclusive, funcionários públicos.
 
Melhorando a infraestrutura da cidade, criou o programa “Se essa rua fosse minha” e lajotou diversas alamedas em diversos bairros de Corumbá nos oito anos das duas primeiras gestões. Pensando nos casais apaixonados menos favorecidos financeiramente, criou, em 2006, o “Casamento Civil Comunitário”, oferecendo chance a centenas de casais se unirem legalmente e sem custos.
 
Foi Ruiter quem trouxe o Centro de Convenções para Corumbá, inaugurado em 2009, e hoje o principal local para eventos formais de toda natureza, desde cursos, encontros profissionais, palestras, cerimônias políticas e exposições. Trouxe para Corumbá a primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA), instalando-a na parte alta da cidade, favorecendo a população que mora distante do Pronto-Socorro, localizado no Centro.
 
Em sua gestão, foi organizado o evento de pesca esportiva “Festival Pantanal das Águas”, com edições nas suas duas primeiras gestões municipais. Resgatando a cultura corumbaense, reorganizou o Carnaval Cultural retomando a grandiosidade da festa e projetando o evento no âmbito estadual e nacional. Da mesma forma fez com o Arraial do Banho de São João, resgatando sua regionalidade e sua importância para a cultura local.
 
Funcionário público de carreira, Ruiter sempre incentivou a educação e construiu algumas creches e escolas, como a Escola Municipal Almirante Tamandaré e a Djalma Sampaio, e o Centro de Educação Infantil Professora Hélia da Costa Reis. Em fevereiro de 2017, tombou a Catedral Nossa Senhora da Candelária como Patrimônio Histórico e Cultural do Município.
 
O legado deixado por Ruiter Cunha de Oliveira para o município de Corumbá e para a população corumbaense é enorme. Sempre valorizando o funcionalismo público e atento aos mais carentes, Ruiter deixa grande lacuna na esfera pública da cidade.

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