Sepultamento de Ruiter Cunha, prefeito de Corumbá, será na manhã da quinta-feira

O corpo do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira vai ser sepultado às 08 horas da quinta-feira, 02 de novembro, no jazigo da família no Cemitério Santa Cruz, que fica na rua Dom Aquino Correia. O velório já é realizado na sede social do Corumbaense Futebol Clube, na avenida General Rondon. Os primeiros momentos são reservados para a família. Posteriormente, será aberto ao público para que a população possa prestar as últimas homenagens e se despedir do chefe do Executivo corumbaense.



O prefeito Ruiter Cunha faleceu à 0h28 desta quarta feira, dia 1°, em Campo Grande. Aos 53 anos, ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência devido a uma dissecção aguda da aorta, mas não resistiu no pós-operatório e veio a óbito seis horas depois. Conforme informações médicas, Ruiter sofreu várias paradas cardíacas após a cirurgia, o coração não voltou a bombear o sangue como deveria e a pressão arterial estava oscilante. O organismo não respondeu à operação, nem à medicação. Ruiter estava no primeiro ano de sua terceira gestão como prefeito do município de Corumbá. Deixou esposa e dois filhos.