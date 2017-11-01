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Sepultamento de Ruiter Cunha, prefeito de Corumbá, será na manhã da quinta-feira

Ruiter estava no primeiro ano de sua terceira gestão como prefeito do município de Corumbá

Renan Nucci

Publicado em 01/11/2017 às 16:26

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O corpo do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira vai ser sepultado às 08 horas da quinta-feira, 02 de novembro, no jazigo da família no Cemitério Santa Cruz, que fica na rua Dom Aquino Correia. O velório já é realizado na sede social do Corumbaense Futebol Clube, na avenida General Rondon. Os primeiros momentos são reservados para a família. Posteriormente, será aberto ao público para que a população possa prestar as últimas homenagens e se despedir do chefe do Executivo corumbaense. 
 
O prefeito Ruiter Cunha faleceu à 0h28 desta quarta feira, dia 1°, em Campo Grande. Aos 53 anos, ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência devido a uma dissecção aguda da aorta, mas não resistiu no pós-operatório e veio a óbito seis horas depois. Conforme informações médicas, Ruiter sofreu várias paradas cardíacas após a cirurgia, o coração não voltou a bombear o sangue como deveria e a pressão arterial estava oscilante. O organismo não respondeu à operação, nem à medicação. Ruiter estava no primeiro ano de sua terceira gestão como prefeito do município de Corumbá. Deixou esposa e dois filhos.

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