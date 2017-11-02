Último contingente da Operação Rio Preto retorna ao 9º BE Cmb

O 4º e último contingente da Operação Rio Preto retornou ao 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb) na última quarta-feira (1º) e foi recebido no portão lateral da unidade, onde a tropa entrou em forma em duas fileiras. O evento contou com a presença dos prefeitos das cidades de Aquidauana, Odilon Ribeiro (PSDB), e de Anastácio, Nildo Alves (PSDB), além de convidados e familiares.

Após a solenidade militar alusiva ao evento, foi servido, no refeitório do Batalhão, um coquetel para todos os presentes, onde também foi apresentado um vídeo institucional a respeito da Operação.

Operação

Em face da cooperação estabelecida entre o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e o Comando de Operações Terrestres (COTER), o 9º Batalhão concluiu, no dia 29 de abril, a montagem de uma ponte LSB de 160 pés (48,77m) de extensão, classe 80, entre os municípios de Alô Brasil e Confresa, localizados próximos à divisa entre os estados de Mato Grosso e Pará.

O propósito da ação foi de reestabelecer o tráfego na rodovia BR-158, importante eixo de escoamento da safra nacional, em razão da ponte existente no local ter sido arrastada por uma enxurrada. Os militares iniciaram a missão no dia 13 de abril, com o deslocamento de um comboio de 25 veículos, entre viaturas e equipamentos de Engenharia, que percorreram mais de 1.600km, sendo necessários quatro dias de viagem.

Para tanto, o 9º Batalhão contou com o apoio logístico, de comunicações e de segurança de organizações militares do Comando Militar do Oeste (CMO), destarte o 9º Grupamento Logístico.

Essa atividade foi coordenada pelo 3º Grupamento de Engenharia, e teve o apoio essencial da Superintendência do DNIT no Estado de Mato Grosso, que construiu um desvio provisório, permitindo ao efetivo de 58 militares, condições adequadas de trabalho.

Ao todo, nesse período, circularam pela ponte mais de 100.000 veículos, sendo a maioria do tipo bitrem. Além disso, foram mobilizados quatro contingentes, num total de 191 militares.