Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 04:44

Buscar

Últimas notícias
X

Operação Rio Preto

Último contingente da Operação Rio Preto retorna ao 9º BE Cmb

O propósito foi o de reestabelecer o tráfego na rodovia BR-158

Schimene Duque Weber

Publicado em 02/11/2017 às 09:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O 4º e último contingente da Operação Rio Preto retornou ao 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb) na última quarta-feira (1º) e foi recebido no portão lateral da unidade, onde a tropa entrou em forma em duas fileiras. O evento contou com a presença dos prefeitos das cidades de Aquidauana, Odilon Ribeiro (PSDB), e de Anastácio, Nildo Alves (PSDB), além de convidados e familiares.

Após a solenidade militar alusiva ao evento, foi servido, no refeitório do Batalhão, um coquetel para todos os presentes, onde também foi apresentado um vídeo institucional a respeito da Operação.

Operação 

Em face da cooperação estabelecida entre o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e o Comando de Operações Terrestres (COTER), o 9º Batalhão concluiu, no dia 29 de abril, a montagem de uma ponte LSB de 160 pés (48,77m) de extensão, classe 80, entre os municípios de Alô Brasil e Confresa, localizados próximos à divisa entre os estados de Mato Grosso e Pará. 

O propósito da ação foi de reestabelecer o tráfego na rodovia BR-158, importante eixo de escoamento da safra nacional, em razão da ponte existente no local ter sido arrastada por uma enxurrada. Os militares iniciaram a missão no dia 13 de abril, com o deslocamento de um comboio de 25 veículos, entre viaturas e equipamentos de Engenharia, que percorreram mais de 1.600km, sendo necessários quatro dias de viagem.

Para tanto, o 9º Batalhão contou com o apoio logístico, de comunicações e de segurança de organizações militares do Comando Militar do Oeste (CMO), destarte o 9º Grupamento Logístico. 

Essa atividade foi coordenada pelo 3º Grupamento de Engenharia, e teve o apoio essencial da Superintendência do DNIT no Estado de Mato Grosso, que construiu um desvio provisório, permitindo ao efetivo de 58 militares, condições adequadas de trabalho.

Ao todo, nesse período, circularam pela ponte mais de 100.000 veículos, sendo a maioria do tipo bitrem. Além disso, foram mobilizados quatro contingentes, num total de 191 militares.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo