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Proibição

A partir de domingo, pesca está proibida em todos os rios de Mato Grosso do Sul

A proibição da pesca tem o objetivo de garantir a reprodução e o povoamento dos rios

Schimene Duque Weber

Publicado em 03/11/2017 às 08:42

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A partir do próximo domingo (05), a pesca está proibida em todos os rios de Mato Grosso do Sul até o dia 28 de fevereiro do próximo ano.

Nos rios Paraná, Paranaíba e Aporé, a proibição teve início na última quarta-feira (1º), por força de regra nacional. Nesse período os peixes sobem os rios em direção às cabeceiras para a desova, produzindo um espetáculo conhecido como "Piracema". A proibição da pesca tem o objetivo de garantir a reprodução e o povoamento dos rios.

É permitida somente a pesca de subsistência exercida por pescador profissional artesanal ou morador ribeirinho, para consumo, e ainda assim no máximo de 3kg/dia ou um exemplar de qualquer peso, respeitando os tamanhos mínimos de cada espécie.

Operação Piracema

Para garantir o cumprimento da lei a Polícia Militar Ambiental desenvolve a Operação Piracema com fiscalização intensificada em todos os rios. 

Quem for flagrado pescando nesse período está sujeito a multa de 700 a 100 mil reais, mais 20 reais por quilo de pescado apreendido, apreensão de todos os petrechos e até mesmo dos veículos, e ainda pode responder administrativamente, criminalmente, sem prejuízo da reparação de danos.

 

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