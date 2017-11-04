Aquidauana terá pancadas de chuva neste sábado, diz INMET

Previsão do Tempo
A temperatura mínima será de 26ºC e a máxima de 35ºC
Conforme o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão do tempo para este sábado (04) é de pancadas de chuva no decorrer do dia. A temperatura mínima será de 26ºC e a máxima de 35ºC.
Pela manhã o dia terá sol e aumento de nuvens. Durante à tarde e à noite, o céu ficará nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade do ar ficará entre 40% e 80%.
Ainda de acordo com a previsão, é possível que haja rajadas de ventos em todo o município.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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