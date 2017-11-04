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Solidariedade

Campanha de Natal do Tribunal de Justiça de MS segue até dia 08 de dezembro

Até o momento, são 1.169 crianças cadastradas, destes, 921 ainda aguardam apadrinhamento

Schimene Duque Weber

Publicado em 04/11/2017 às 10:00

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Pelo nono ano consecutivo, o Tribunal de Justiça de MS, por meio do Pacijus, vai fazer a alegria de mais de 850 crianças de diversas entidades de acolhimento e assentamentos de todo o Estado.

A Campanha de Natal do Pacijus começou em 2009 e a vontade de ajudar foi tanta que, desde então, acontece todos os anos com o intuito de melhorar o Natal das crianças carentes, as quais a família não tem condições de oferecer um presente nesta data.

Para participar da iniciativa, as entidades que cuidam de crianças ou assentamentos interessados devem ser cadastrados. Depois, as crianças atendidas por essas instituições são relacionadas, com informações sobre a idade, a entidade que a atende e o presente que deseja ganhar.

Até o momento, são 1.169 crianças cadastradas, destes, 921 ainda aguardam apadrinhamento. Os pequenos não economizam na criatividade, tem motocas, kits de maquiagem, bicicletas, calça e até um kit de shampoo, condicionador, sabonete líquido e perfume.

Os apadrinhamentos seguem até o dia 8 de dezembro, e para apadrinhar é muito fácil, basta acessar o site www.tjms.jus.br/pacijus/natal/, escolher a criança e clicar em “Quero Apadrinhar”. No site ainda é possível conferir os postos de arrecadação.

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