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Corumbá

Jovem sofre descarga elétrica de mais de 13 mil volts

Rapaz de 18 anos trabalhava em obra

Schimene Duque Weber

Publicado em 04/11/2017 às 11:40

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Um jovem de 18 anos teve queimaduras de segundo grau depois de ser eletrocutado em Corumbá, enquanto trabalhava nas obras de um sobrado. A vítima recebeu uma descarga elétrica de 13 mil volts ao encostar na rede de alta tensão.

De acordo com testemunhas, a vítima estava no telhado de um sobrado, no terceiro pavimento, quando teria aproximado uma barra de ferro de um fio de alta tensão. O canteiro fica na rua Marechal Floriano, no bairro Dom Bosco.

Após a descarga, o jovem ficou desacordado por cerca de dois minutos. Ele não usava equipamentos de proteção individual (EPI), obrigatório para construção civil.

A viatura do Corpo de Bombeiros compareceu até o endereço e prestou os primeiros socorros. Segundo os bombeiros, a vítima apresentava queimaduras nos dois braços e nas extremidades do corpo, sobretudo nos dedos das mãos e dos pés. A vítima foi estabilizada e levada consciente e desorientada ao posto de saúde, onde recebeu atendimento médico.

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