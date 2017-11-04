Jovem sofre descarga elétrica de mais de 13 mil volts

Corumbá
Rapaz de 18 anos trabalhava em obra
Um jovem de 18 anos teve queimaduras de segundo grau depois de ser eletrocutado em Corumbá, enquanto trabalhava nas obras de um sobrado. A vítima recebeu uma descarga elétrica de 13 mil volts ao encostar na rede de alta tensão.
De acordo com testemunhas, a vítima estava no telhado de um sobrado, no terceiro pavimento, quando teria aproximado uma barra de ferro de um fio de alta tensão. O canteiro fica na rua Marechal Floriano, no bairro Dom Bosco.
Após a descarga, o jovem ficou desacordado por cerca de dois minutos. Ele não usava equipamentos de proteção individual (EPI), obrigatório para construção civil.
A viatura do Corpo de Bombeiros compareceu até o endereço e prestou os primeiros socorros. Segundo os bombeiros, a vítima apresentava queimaduras nos dois braços e nas extremidades do corpo, sobretudo nos dedos das mãos e dos pés. A vítima foi estabilizada e levada consciente e desorientada ao posto de saúde, onde recebeu atendimento médico.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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