Jovem sofre descarga elétrica de mais de 13 mil volts

Um jovem de 18 anos teve queimaduras de segundo grau depois de ser eletrocutado em Corumbá, enquanto trabalhava nas obras de um sobrado. A vítima recebeu uma descarga elétrica de 13 mil volts ao encostar na rede de alta tensão.

De acordo com testemunhas, a vítima estava no telhado de um sobrado, no terceiro pavimento, quando teria aproximado uma barra de ferro de um fio de alta tensão. O canteiro fica na rua Marechal Floriano, no bairro Dom Bosco.

Após a descarga, o jovem ficou desacordado por cerca de dois minutos. Ele não usava equipamentos de proteção individual (EPI), obrigatório para construção civil.

A viatura do Corpo de Bombeiros compareceu até o endereço e prestou os primeiros socorros. Segundo os bombeiros, a vítima apresentava queimaduras nos dois braços e nas extremidades do corpo, sobretudo nos dedos das mãos e dos pés. A vítima foi estabilizada e levada consciente e desorientada ao posto de saúde, onde recebeu atendimento médico.