Operação Piracema começa a meia-noite deste sábado

Começa a meia-noite de hoje (04) o período de Piracema em todos os rios que cortam o território do Mato Grosso do Sul. A pesca está fechada até 28 de fevereiro de 2018 para reprodução de espécies de peixes das duas bacias (Paraná e Paraguai) do Estado.

Na Operação Piracema do ano passado, foram autuados 64 pescadores, apreendidos 1,4 mil kg de pescado e aplicados R$ 125.700,00 mil em multas, um valor considerado bastante alto.

Para este ano, os rios serão fechados após a meia-noite do dia 5 de novembro, e a estratégia de fiscalização será a de monitoramento de cardumes principalmente nos pontos mais vulneráveis à pesca predatória, que são as cachoeiras e corredeiras. Ao todo serão 10 postos de monitoramento de cardumes.

Em vários pontos serão montados postos fixos com policiais durante 24 horas por dia. O esquema especial de fiscalização será mantido como nos anos anteriores, contando com um efetivo de 345 policiais nas 25 Subunidades em 18 municípios. Algumas modalidades de pesca muito específicas serão liberadas mediante autorização adequada, que são a pesca de subsistência e a pesca científica.