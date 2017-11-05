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UFMS prorroga inscrições e adia prova de concurso com salário de até R$ 4,1 mil

São 83 vagas para cargos em níveis fundamental, médio, técnico e superior

Renan Nucci

Publicado em 05/11/2017 às 10:16

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A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) substituiu edital e prorrogou inscrições para concurso público que oferece 83 vagas para cargos em níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas são para técnico-administrativos em Educação, ao quadro permanente da UFMS. Os salários variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66, acrescidos de auxílio alimentação de R$ 458, em regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais.

De acordo com o novo edital, publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira (3), as inscrições serão retomadas na segunda-feira (6) e seguem abertas até o dia 20 de dezembro. A prova objetiva, antes prevista para o dia 19 de novembro, foi remarcada para 14 de janeiro de 2018.

O gabarito preliminar sairá três dias após a prova, enquanto o resultado final será divulgado em 8 de fevereiro. Mais detalhes dos prazos podem ser acessados aqui.

Áreas

As vagas abertas são para os cargos de Assistente de Tecnologia da Informação; Auxiliar em Administração; Assistente em Administração; Técnico de Laboratório/Biologia/Física/Química; Técnico de Tecnologia da Informação; Técnico em Contabilidade; Técnico em Edificações; Técnico em Eletromecânica; Técnico em Enfermagem; Técnico em Prótese Dentária; Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais; Analista de Tecnologia da Informação; Arquiteto e Urbanista; Assistente Social; Contador; Odontólogo; Psicólogo; Técnico em Assuntos Educacionais; Médico-área; Médico do Trabalho; e Médico Veterinário/Biotério.

As inscrições devem ser realizadas online, por meio do site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec). A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 150. Os candidatos interessados em pedir isenção na taxa têm entre segunda (6) e sexta-feira (10) para solicitar o benefício.

O edital do concurso está disponível para download aqui

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