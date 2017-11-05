Ventania derruba cobertura de posto de combustível e árvores em Ponta Porã

Fronteira
Região estava em alerta para risco de tempestades
As fortes chuvas e ventos que atingiram as regiões oeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul, no sábado (4), causaram estragos na cidade de Ponta Porã. A cobertura de um posto de combustíveis foi destruída e diversas árvores derrubadas.
A cidade localizada no sudoeste do Estado foi classificada como “perigosa” pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) devido às condições do tempo para este fim de semana na região que indicavam tempestades.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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